Российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира, заявил 16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности,

Он указал, что господство США теперь остается в прошлом, сообщает телеканал «360».

«Эта конференция проходит в условиях радикального изменения системы глобальной и региональной безопасности. Безусловное доминирование США и их союзников остается в прошлом. 24 февраля 2022 года начало спецоперации на Украине ознаменовало окончание однополярного мира», — отметил Шойгу.

25 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что США наплевательски относятся к другим странам, используя их как средство в своей нечестной борьбе за мировое господство. По его словам, в нынешних реалиях европейским странам выпутаться из американского влияния совсем не просто.

20 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И назвал США главным разрушителем мира и стабильности.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что как бы Запад не пытался сохранить существующий порядок вещей, в мировой истории наступает новая эпоха, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.

17 июня президент РФ указал, что эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. По его словам, сейчас значительно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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