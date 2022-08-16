NI: Украина получит катастрофический удар, если лишится доступа к Черному морю

Потеря доступа к Черному морю в ходе специальной военной операции нанесет катастрофический удар по Киеву, высказался обозреватель National Interest Илья Тимченко в воскресенье, 14 августа.

Как подчеркнул автор, при таком развитии событий Украина станет «государством-обрубком».

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — заявил обозреватель.

Он предположил, что в Киеве будут проблемы с экспортом своей продукции, кроме того, он может лишиться контроля над трубопроводом, через который голубое топливо идет в Румынию.

«Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — сказано в статье.

Ранее, 22 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что военнослужащие РФ не будут пользоваться в военных целях тем, что украинские порты в Черном море будут открыты и разминированы.

Тем временем издание The Times 19 июля разместило интервью, в котором заместитель министр обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил о планах украинского правительства убрать Черноморский флот Российской Федерации посредством оружия, поставляемого западными государствами, а также вернуть Крым. Он отметил, что Вооруженные силы Украины уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Украинский заместитель министра обороны обратил внимание на то, что РФ должна отказаться от Крыма, если хочет оставаться государством.

В тот же день сенатор Совфеда Ольга Ковитиди прокомментировала цели Гаврилова, назвав их слишком амбициозными. А депутат Государственной думы от крымского региона Алексей Черняк сказал, что заявления Гаврилова — «из разряда фантастики».

24 февраля РФ объявила о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Операция началась из-за обострившейся в середине февраля ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках. В то время власти ЛДНР заявили об участившихся обстрелах со стороны военных Украины, объявили об эвакуации мирного населения на территорию России и попросили признать независимость. 21 февраля российским лидером Владимиром Путиным были подписаны соответствующие указы.

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