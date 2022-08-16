В посольстве заверили в отсутствии проблем с возвращением россиян через Эстонию

Россияне, возвращающиеся из Европы в Россию через территорию Эстонии, не должны столкнуться с какими-либо сложностями. В этом «Известия» во вторник, 16 августа, заверили в пресс-службе российского посольства в Таллине.

«Пока нет причин полагать, что российские граждане, независимо от того, какая страна выдала им шенгенскую визу, столкнутся с препятствиями при выезде из Эстонии. Однако последующий въезд по визам, выданным эстонской стороной, в государства Шенгенской зоны через Эстонию будет невозможен», — отметили в дипмиссии.

Как объявили на прошлой неделе власти Эстонии, с 18 августа страна перестанет впускать россиян с выданными Таллином шенгенскими визами. Исключения сделают лишь для сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающихся международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам ЕС. Ограничения также не коснутся лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике. В общей сложности эта мера, по оценке самих эстонских властей, затронет около 50 тыс. россиян.

«У нас нет точной статистики выданных эстонской стороной виз гражданам Российской Федерации, но оснований не доверять приведенным эстонским цифрам у нас нет. Скорее всего, они соответствуют действительности», — добавили в ведомстве.

При этом там сообщили, что ответные визовые ограничения для граждан Эстонии не рассматриваются.

«Россия неукоснительно следует своим международным обязательствам в области свободы передвижения и, в отличие от эстонских властей, не осуществляет дискриминацию иностранных граждан по национальному признаку», — сказали в посольстве.

13 августа эстонский премьер-министр Кая Каллас назвала несением бремени выдачу россиянам шенгенских виз Финляндией, Эстонией и Латвией.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.