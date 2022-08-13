Премьер Эстонии Каллас назвала бременем въезд россиян в ЕС через ее страну
Эстонский премьер-министр Кая Каллас назвала несением бремени выдачу россиянам шенгенских виз Финляндией, Эстонией и Латвией.
«Единственная возможность для россиян попасть в Европу — путешествовать через три страны: Финляндию, Эстонию и Латвию. Мы видим, что именно Финляндия и Эстония несут наибольшую нагрузку. Думаю, не совсем справедливо, что все остальные страны шенгенской зоны выдают россиянам визы, но в действительности бремя несем только мы втроем», — цитирует премьера телерадиовещательная компания ERR в субботу, 13 августа.
Каллас отметила, что «критическая реакция российской элиты на призывы запретить шенгенские визы для россиян показывает, что это эффективный инструмент санкций».
С 18 августа границы Эстонии для россиян с шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.
Что касается студентов — граждан РФ в Эстонии, — то они в порядке исключения могут подать документы на продление вида на жительство на один год.
12 августа стало известно о задержании журналистов «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время поездки из Нарвы в Таллин на поезде. Они находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.
13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород и вернулись в Россию.
Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.
Подробности о задержании журналистов и ситуации на границе с Эстонией смотрите в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь.