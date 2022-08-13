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Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа

Премьер Эстонии Каллас назвала бременем въезд россиян в ЕС через ее страну

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Фото: TASS/EPA/JOHN THYS
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Эстонский премьер-министр Кая Каллас назвала несением бремени выдачу россиянам шенгенских виз Финляндией, Эстонией и Латвией.

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«Единственная возможность для россиян попасть в Европу — путешествовать через три страны: Финляндию, Эстонию и Латвию. Мы видим, что именно Финляндия и Эстония несут наибольшую нагрузку. Думаю, не совсем справедливо, что все остальные страны шенгенской зоны выдают россиянам визы, но в действительности бремя несем только мы втроем», — цитирует премьера телерадиовещательная компания ERR в субботу, 13 августа.

Каллас отметила, что «критическая реакция российской элиты на призывы запретить шенгенские визы для россиян показывает, что это эффективный инструмент санкций».

С 18 августа границы Эстонии для россиян с шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

Что касается студентов — граждан РФ в Эстонии, — то они в порядке исключения могут подать документы на продление вида на жительство на один год.

12 августа стало известно о задержании журналистов «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время поездки из Нарвы в Таллин на поезде. Они находились в Эстонии в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

13 августа журналисты покинули полицейский участок, расположенный в эстонском Йыхви. Правоохранители доставили их в пункт пропуска Нарва, после чего Солдатова и Тимофеев направились в пограничный Ивангород и вернулись в Россию.

Журналистам аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

Подробности о задержании журналистов и ситуации на границе с Эстонией смотрите в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь.

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