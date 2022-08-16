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В Японии задержали мужчину за угрозу убийством премьера Кисида

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Фото: Global Look Press/Damon Coulter
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В японском городе Сайтама полицейские арестовали мужчину после его звонка в экстренную службу с угрозами убить премьер-министра страны Фумио Кисида. Об этом 16 августа сообщает Japan Today.

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Отмечается, что безработный 51-летний Сатоши Ямагиши позвонил в службу еще 10 августа. Полиция вычислила, что звонок шел со стационарного телефона в доме мужчины.

Прибывшие на адрес правоохранители не смогли добиться от злоумышленника признания, поскольку Ямагиши отрицал все обвинения. Мужчина настаивал на том, что ничего не знает об инциденте.

В доме задержанного также не было найдено оружия. Кроме того, по предварительным данным, мужчина не принадлежит к какой-либо политической или религиозной организации.

8 июля на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

14 июля действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о проблемах в системе обеспечения охраны Синдзо Абэ, за которые несут ответственность правоохранительные структуры. Кисида указал на неадекватные действия служащих. Причины их поведения при совершении покушения на бывшего премьера поручили расследовать Национальная комиссия по безопасности и Национальное агентство полиции.

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