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В Минобороны РФ заявили о плане ВСУ взорвать мосты в ДНР и обвинить РФ

Минобороны: ВСУ планируют взорвать два моста в ДНР и обвинить Россию
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Фото: РИА Новости
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Украинские националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах. Об этом 15 августа заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Кроме того, в Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — уточнил Мизинцев.

11 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. Уход российских Вооруженных сил (ВС) может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций, добавил дипломат.

В этот же день он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской АЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия ВФУ в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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