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В Крыму назвали безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Заявления Киева о планах нанести удар по Крымскому мосту являются безумием, заявил 15 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом», — цитирует его «РИА Новости».

Он указал, что Вооруженные силы РФ в состоянии обеспечить защиту как моста, так и безопасности Крыма.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для ударов с их стороны.

В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту. Он отметил, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны и находится под надежной защитой. Он также предупредил, что если Киев и нанесет удар по мосту, то его будет ждать «возмездие».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз, и Кремль принимает этот факт во внимание.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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