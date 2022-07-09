Минобороны РФ сообщило о минировании ВСУ обочин дороги под Кривым Рогом

Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом. Об этом 9 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, местные жители не были об этом уведомлены.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — предупредил Мизинцев.

Как продолжил генерал-полковник, мирные граждане могут пострадать в результате «бесчеловечной провокации», а Киев обвинит Москву в гибели гражданских.

6 июля Москва направила ноту в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящихся украинской стороной провокациях на Славянской ТЭС в Николаеве.

Днем ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС. Как он уточнил, на территорию насосно-фильтрационной станции доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

4 июля Минобороны РФ распространило информацию о минировании мостов в Сумской области для последующего освещения взрыва в СМИ. Цель провокации состоит в том, чтобы обвинить служащих ВС России в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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