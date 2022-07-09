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Минобороны РФ сообщило о минировании ВСУ обочин дороги под Кривым Рогом

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украинские боевики заминировали обочины дороги под Кривым Рогом. Об этом 9 июля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, местные жители не были об этом уведомлены.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — предупредил Мизинцев.

Как продолжил генерал-полковник, мирные граждане могут пострадать в результате «бесчеловечной провокации», а Киев обвинит Москву в гибели гражданских.

6 июля Москва направила ноту в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о готовящихся украинской стороной провокациях на Славянской ТЭС в Николаеве.

Днем ранее Мизинцев сообщал, что ВСУ планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС. Как он уточнил, на территорию насосно-фильтрационной станции доставлено более 6 л жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

4 июля Минобороны РФ распространило информацию о минировании мостов в Сумской области для последующего освещения взрыва в СМИ. Цель провокации состоит в том, чтобы обвинить служащих ВС России в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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