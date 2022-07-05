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Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации ВСУ на Славянской ТЭС

Минобороны РФ: ВСУ планируют взорвать емкости с жидким хлором на Славянской ТЭС
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Фото: commons.wikimedia.org/Artemka
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать емкости с жидким хлором, расположенные на Славянской ТЭС. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка. Онлайн спецоперации 5 июля

«Боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ», — заявил он.

По словам Мизинцева, на территорию насосно-фильтрационной станции были доставлены более 6 литров жидкого хлора. Емкости, в которых находится вещество, заминированы.

Накануне Минобороны РФ распространили информацию о минировании мостов в в Сумской области для последующего освещения взрыва в СМИ. Цель провокации состоит в том, чтобы обвинить служащих ВС России в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Ранее, 2 июля, по данным МО РФ, украинские боевики обстреляли жилые кварталы в городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы позже возложить на Россию ответственность за уничтожение мирных жителей.

Накануне стало известно о подготовке новой провокации в Одессе с целью обвинить российские войска в убийстве граждан. Участникам постановочных сцен предлагали денежное вознаграждение. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Также 27 июня Киев организовал еще одну провокацию с обвинением ВС РФ в нанесении удара по торговому центру в Кременчуге, где якобы находилось около 1 тыс. гражданских лиц.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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