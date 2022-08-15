Помпео обвинил Байдена в демонстрации миру отсутствия решимости

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом демонстрирует миру отсутствие решимости, что чувствуют Пекин и другие «враждебные Штатам режимы». Об этом 14 августа заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете The Washington Times.

«Я почти не сомневаюсь, что [председателя КНР] Си Цзиньпин чувствует слабость американской администрации. Отсутствие решимости увеличивает вероятность агрессивной попытки Си Цзиньпина совершить давно желаемое — вернуть Тайвань на орбиту Китая», — сказал Помпео.

Он напомнил, что каждый мировой лидер наблюдал «фиаско», в которое превратился уход США из Афганистана, обвинив американское правительство в том, что оно не сделало необходимых шагов для защиты своих интересов. Чтобы избежать очередного провала, Помпео призвал Белый дом проявить больше решительности, а также расширить объемы помощи Тайваню.

В ответ на проводимую США политику вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 15 августа выразил мнение, что Вашингтон намеренно стремится усугубить отношения с Пекином, чтобы спровоцировать резкую реакцию со стороны Китая и вынудить его «применить силу». Косачев уточнил, что силовой сценарий привел бы к конфронтации Пекина не только с Вашингтоном, но и с другими странами региона, что могло бы привести к формированию антикитайского фронта в Азии.

В этот же день замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

До этого, 31 июля, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден подорвал авторитет США, постоянно демонстрируя слабость в отношениях с Россией и Китаем в то время, как Москва и Пекин извлекают из ситуации «опасные уроки». Кроме того, считает политик, нерешительность президента США во внешней политике сулит проблемы и Киеву.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин приняли решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.