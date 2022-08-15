Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке
Мир
Протесты из-за роста цен на топливо предрекли в Германии к осени
Культура
Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм
Мир
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ
Мир
СМИ сообщили о возврате на иранский танкер конфискованной США нефти
Мир
Румынский нацбанк принял на работу астролога Минерву
Мир
В Запорожье заявили о 25 ударах из гаубиц M-777 по району АЭС
Мир
Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР
Мир
В Европарламенте предложили сделать 2023-й годом психического здоровья
Происшествия
Более 20 детей отравились в лагере в Нижегородской области
Экономика
Цена газа в Европе резко ускорила рост и превысила $2400 за 1 тыс. куб. м
Мир
Пятеро воевавших на сторону ВСУ наемников не признали вину в суде ДНР
Сюжет:

Помпео обвинил Байдена в демонстрации миру отсутствия решимости

Экс-госсекретарь США Помпео: Китай хорошо чувствует слабость Вашингтона
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом демонстрирует миру отсутствие решимости, что чувствуют Пекин и другие «враждебные Штатам режимы». Об этом 14 августа заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете The Washington Times.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

«Я почти не сомневаюсь, что [председателя КНР] Си Цзиньпин чувствует слабость американской администрации. Отсутствие решимости увеличивает вероятность агрессивной попытки Си Цзиньпина совершить давно желаемое — вернуть Тайвань на орбиту Китая», — сказал Помпео.

Он напомнил, что каждый мировой лидер наблюдал «фиаско», в которое превратился уход США из Афганистана, обвинив американское правительство в том, что оно не сделало необходимых шагов для защиты своих интересов. Чтобы избежать очередного провала, Помпео призвал Белый дом проявить больше решительности, а также расширить объемы помощи Тайваню.

В ответ на проводимую США политику вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 15 августа выразил мнение, что Вашингтон намеренно стремится усугубить отношения с Пекином, чтобы спровоцировать резкую реакцию со стороны Китая и вынудить его «применить силу». Косачев уточнил, что силовой сценарий привел бы к конфронтации Пекина не только с Вашингтоном, но и с другими странами региона, что могло бы привести к формированию антикитайского фронта в Азии.

В этот же день замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

До этого, 31 июля, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Джо Байден подорвал авторитет США, постоянно демонстрируя слабость в отношениях с Россией и Китаем в то время, как Москва и Пекин извлекают из ситуации «опасные уроки». Кроме того, считает политик, нерешительность президента США во внешней политике сулит проблемы и Киеву.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин приняли решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022