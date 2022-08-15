Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Московской области легкомоторный самолет 15 августа совершил жесткую посадку. Воздушное судно приземлилось под Серпуховом в деревне Новинки.
По информации «Известий», при взлете отказал двигатель. В результате происшествия никто не пострадал. Собственник судна эвакуировал борт. Сломалось одно шасси.
8 августа в городе Ухте в Республике Коми упал самолет, погибли три человека.
По предварительной информации, это было судно Cessna. Оно не долетело до полосы около 400 м, после падения загорелось.