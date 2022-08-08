Три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Коми
В городе Ухте в Республике Коми упал самолет. По данным «Известий», погибли три человека.
По предварительной информации, речь идет о воздушном судне Cessna «Авиалесоохраны». Самолет не долетел до полосы около 400 м и загорелся после падения.
Информация проверяется.
5 августа Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета Piper в Ухте. Инцидент произошел 4 августа. Самолет приземлился в аэропорту Ухты с неисправной стойкой шасси. На борту находились два человека. Никто не пострадал.