После жесткой посадки легкомоторного самолета в Ухте начата проверка

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета Piper в Ухте (Республика Коми). Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел накануне, 4 августа, в 13:37. Самолет приземлился в аэропорту Ухты с неисправной стойкой шасси. На борту находились два человека. Никто не пострадал.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение авиакомпанией требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна», — заявили в прокуратуре.

Ранее, 19 февраля, вертолет Sky9 Chopper полицейского управления Хантингтон-Бич упал в воду в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Два пилота, находившихся на борту, были спасены и госпитализированы.