В Бурятии введут масочный режим

В Бурятии вернут масочный режим. Об этом 15 августа сообщила журналистам заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

По ее словам, такое решение было принято на очередном заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь, при предоставлении госуслуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций, при посещении любых видов общественного транспорта», — сказала она на брифинге.

Кузьмина уточнила, что будет издан соответствующий указ.

Требование о соблюдении масочного режима в регионе было отменено 1 июня.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Он также подчеркнул, что пока нельзя сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости, так как прирост продолжается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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