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В Бурятии введут масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Бурятии вернут масочный режим. Об этом 15 августа сообщила журналистам заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

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По ее словам, такое решение было принято на очередном заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь, при предоставлении госуслуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций, при посещении любых видов общественного транспорта», — сказала она на брифинге.

Кузьмина уточнила, что будет издан соответствующий указ.

Требование о соблюдении масочного режима в регионе было отменено 1 июня.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что заболеваемость COVID-19 в стране должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Он также подчеркнул, что пока нельзя сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости, так как прирост продолжается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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