Вирусолог назвал срок начала снижения заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 15 августа, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшую неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели», — отметил академик.

При этом пока нельзя сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости, поскольку прирост еще идет, подчеркнул ученый.

Он также добавил, что Россия почти синхронна по динамике заболеваемости с Турцией. Именно оттуда, вероятно, сейчас завозятся новые варианты COVID-19 вместе с возвращающимися из отпусков российскими туристами.

Также Нетесов поделился предположениями, какими будут следующие штаммы коронавируса, объяснил, почему новая вакцина должна быть нацелена против «Омикрона», и рассказал, из-за чего сравнивает пренебрежение масками с отказом от ремня безопасности в машине на предельной скорости.

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«Заболеваемость должна пойти на спад в ближайшую неделю-две»