Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде 15 августа
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Мир
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»

Вирусолог назвал срок начала снижения заболеваемости COVID-19 в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 15 августа, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

«Скоро наши курортники привезут из Турции последние версии коронавируса»
Академик РАН Сергей Нетесов — о новой волне ковида в мире, вакцинах от «Омикрона» и дальнейших мутациях SARS-CoV-2

«Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшую неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели», — отметил академик.

При этом пока нельзя сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости, поскольку прирост еще идет, подчеркнул ученый.

Он также добавил, что Россия почти синхронна по динамике заболеваемости с Турцией. Именно оттуда, вероятно, сейчас завозятся новые варианты COVID-19 вместе с возвращающимися из отпусков российскими туристами.

Также Нетесов поделился предположениями, какими будут следующие штаммы коронавируса, объяснил, почему новая вакцина должна быть нацелена против «Омикрона», и рассказал, из-за чего сравнивает пренебрежение масками с отказом от ремня безопасности в машине на предельной скорости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Заболеваемость должна пойти на спад в ближайшую неделю-две»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022