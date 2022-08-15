Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»
Официальный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на русскоязычное. На это 15 августа обратили внимание «Известия».
Страница сайта стала называться «Ягодки», что является приблизительным переводом названия компании с английского.
12 августа Wildberries сообщил о введении платы в размере 1 тыс. рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. В маркетплейсе отметили, что это затронет 2% от всего ассортимента.
8 июля стало известно о запуске Wildberries системы защиты от контрафакта на основе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом.