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Минобороны КНР объявило военные учения в ответ на «сговор Тайбэя и Вашингтона»

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Фото: REUTERS/Eastern Theatre Command
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Китай проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на «сговор Тайбэя и Вашингтона», сказал официальный представитель минобороны Китайской Народной Республики У Цянь в понедельник, 15 августа.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — приводятся слова У Цянь в официальном аккаунте минобороны в WeChat.

Кроме того, официальный представитель минобороны КНР заявил, что визит американской делегации конгрессменов нарушает принцип «одного Китая».

«Это (визит на остров делегации конгрессменов из США. — Ред.) серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», полностью обнажает лицо США как разрушителя мира и стабильность в Тайваньском проливе», — подчеркнул он.

Как добавил У Цянь, остров Тайвань входит в состав КНР, а иностранцы не должны лезть не в свои дела.

«Мы предупреждаем США и Демократическую прогрессивную партию Тайваня, что попытки с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал. Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — высказался У Цянь.

Ранее в этот день У Цянь предрек провал плана использовать Штатами Тайвань для того, чтобы взять под контроль Китай.

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