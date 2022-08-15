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Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо установить режим тишины. Об этом 15 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, это пресекло бы шантаж со стороны Украины, которая ставит весь мир под угрозу ядерной катастрофы.

Накануне Рогов заявлял, что обеспечить безопасность ЗАЭС могла бы зачистка правого берега Днепра от украинских военных, находящихся в населенных пунктах Никополь, Марганец и Томаковка. Он рассказал, что именно оттуда ведутся обстрелы станции.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт.

11 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует. Вместе с тем Гросси обратил внимание на то, что обстрелы электростанции в последние дни резко ухудшили ситуацию с безопасностью вокруг объекта, а потому МАГАТЭ призывает «незамедлительно» прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС и дать сотрудникам МАГАТЭ как можно скорее посетить электростанцию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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