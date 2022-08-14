В ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ под Угледаром
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке российской армии (ВС РФ) прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись в направлении Угледара, сообщил в воскресенье, 14 августа, заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», — написал он в Telegram.
Безсонов добавил, что на этом участке фронта последние несколько месяцев не было существенных продвижений до сегодняшнего дня.
Ранее, 13 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что наступление ведется на четырех направлениях, в том числе в направлении Угледара.
Позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ) в городе Соледар ДНР слабеют, заявил 14 августа военнослужащий второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), старший наводчик Виталий Мацюк.
По его словам, раньше ВФУ всегда отвечали на огонь, а теперь словно экономят снаряды. Однако нечасто «ответки» всё же прилетают.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более 200 украинских военнослужащих покинули позиции. Служащие 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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