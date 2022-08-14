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Роулинг заявила в полицию из-за угроз в ее адрес после нападения на Рушди

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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Британская писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг обратилась с заявлением в полицию, сообщив о поступаемых в ее адрес угрозах, которые она стала получать в Twitter. Об этом 14 августа сообщает Deadline.

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Роулинг рассказал, что угрозу расправой она получила от пользователя соцсети после того, как выразила соболезнования в связи с нападением в США на британского писателя Салмана Рушди.

«Не переживай, ты следующая», — написал ей один из комментаторов под постом, в котором она выражала сочувствие.

По ее словам, полиция уже отреагировала на инцидент и начала разбирательство. Роулинг сообщила, что также обратилась в поддержку соцсети Twitter, однако там ей заявили, что не видят нарушений правил сайта в комментарии, на который она пожаловалась.

Накануне сообщалось, что писателя Салмана Рушди, госпитализированного после совершенного на него нападения с ножом, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Рушди получил повреждения печени, а также нервов в руке и глазу и ранее не мог говорить из-за травм. Из-за тяжести увечий писатель, вероятно, потеряет поврежденный глаз.

Салман Рушди был подключен к аппарату ИВЛ, после того как подвергся нападению на сцене Института Чатокуа перед началом своей лекции в пятницу, 12 августа. Позднее стало известно, что Рушди получил ранение в шею и живот и был госпитализирован.

Позже правоохранители установили личность нападавшего, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Одной из причин нападения на Рушди называют его роман «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году. Он вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1989 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.

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