Агент Рушди сообщил о снятии писателя с ИВЛ

Писателя Салмана Рушди, госпитализированного после совершенного на него нападения с ножом, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 14 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на агента писателя Эндрю Райли.

Рушди получил повреждения печени, а также нервов в руке и глазу и ранее не мог говорить из-за травм, сообщил Райли. Из-за тяжести увечий писатель, вероятно, потеряет поврежденный глаз, добавил агент.

Салман Рушди был подключен к аппарату ИВЛ, после того как подвергся нападению на сцене Института Чатокуа перед началом своей лекции в пятницу, 12 августа. Позднее стало известно, что Рушди получил ранение в шею и был госпитализирован. Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщал на брифинге, что Рушди получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Позже правоохранители установили личность нападавшего, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Одной из причин нападения на Рушди называют его роман «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году. Он вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1989 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.