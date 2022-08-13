Писатель Салман Рушди подключен к аппарату ИВЛ после нападения

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди после нападения на него подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как у него есть серьезные ранения. Об этом рассказал агент писателя Эндрю Уайли 12 августа изданию The Guardian.

«Возможно, Салман потеряет один глаз. Повреждены нервы на его руке. Помимо этого, ему нанесли удар в печень», — рассказал Уайли.

Также во время нападения на Рушди пострадал и ведущий мероприятия.

Правоохранители уже установили личность злоумышленника, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Салман Рушди подвергся нападению на сцене института Чатокуа перед началом своей лекции ранее, в пятницу. Позднее стало известно, что Рушди получил ранение в шею и был госпитализирован в больницу.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1889 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.