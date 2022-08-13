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Писатель Салман Рушди подключен к аппарату ИВЛ после нападения

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Фото: REUTERS/Luke MacGregor
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Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди после нападения на него подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как у него есть серьезные ранения. Об этом рассказал агент писателя Эндрю Уайли 12 августа изданию The Guardian.

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«Возможно, Салман потеряет один глаз. Повреждены нервы на его руке. Помимо этого, ему нанесли удар в печень», — рассказал Уайли.

Также во время нападения на Рушди пострадал и ведущий мероприятия.

Правоохранители уже установили личность злоумышленника, который нанес 75-летнему писателю 15 ударов ножом. Им оказался 24-летний Хади Матер. У него были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Салман Рушди подвергся нападению на сцене института Чатокуа перед началом своей лекции ранее, в пятницу. Позднее стало известно, что Рушди получил ранение в шею и был госпитализирован в больницу.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски сообщил на брифинге, что Рушди находится в операционной, он получил по меньшей мере два ранения ножом — в шею и живот.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, вызвал резкий негативный отклик в мусульманском мире — его сочли антиисламским и запретили в ряде стран. В своей фетве 14 февраля 1889 года иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.

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