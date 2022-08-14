Уходящий в отставку Джонсон проводит отпуск в Греции

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон отдыхает в Греции. Портал protothema 14 августа опубликовал видео, на котором политик закупается в супермаркете в городе Неа Макри в Восточной Аттике.

«Его присутствие сразу же заметили покупатели, которые сняли его на свои мобильные телефоны. Одна из женщин приветствовала его. Джонсон дружески поднял руку и тоже поздоровался», — пишет портал.

В кадре оказались также жена Джонсона Кэрри и охрана.

По данным protothema, Джонсон на плохом греческом попросил у продавцов наполовину обезжиренное молоко. После этого он расплатился, сел в машину и покинул супермаркет.

Накануне газета The Guardian написала, что Джонсон рассматривает предложения о возвращении в журналистику. Как говорится в публикации, руководство Daily Mail обратилось к Джонсону с просьбой написать колонку для издания.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков из-за скандала.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

26 июля сообщалось, что Джонсон может получить должность генерального секретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года. Как утверждает The Telegraph, британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые берутся за эту работу.