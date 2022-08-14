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WP рассказала о намерении стран НАТО на восточном фланге укрепить оборону

WP: страны — члены НАТО на восточном фланге просят США нарастить поставки и производство оружия
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Фото: Global Look Press/Miroslav Chaloupka
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Ряд союзников и партнеров США по НАТО на восточном фланге запросил у Вашингтона дополнительное оружие. Об этом 13 августа рассказала газета The Washington Post (WP).

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Видя пример поставок вооружений Украине, которая считается близким партнером альянса НАТО, другие страны Восточной Европы и Балтии, состоящие или сотрудничающие с блоком, также озаботились оснащенностью своих вооруженных сил.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обосновал наращивание военных поставок и производства необходимостью «сдерживания России». По этой причине партнеры США выступают за то, чтобы блок НАТО стал более агрессивным, а также нарастил темпы производства ранее заказанных вооружений.

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.

4 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. По его словам, альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну».

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова Столтенберга, упрекнув его в незнании истории. Он отметил, что во Второй мировой войне победил Советский Союз — предшественник России и в наши дни «история повторится».

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине и в Донбассе. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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