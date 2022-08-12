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США сообщили о переброске в Европу 101-й элитной дивизии

США перебросят в Европу элитную воздушно-десантную дивизию для усиления восточного фланга НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Angelo Mejia
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Военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены спустя несколько десятилетий в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщило 12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе.

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«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как «Кричащие орлы», возвращается в Европу», — говорится в сообщении, опубликованном представительством США в Twitter.

Отмечается, что около 2400 солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.

4 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. По его словам, альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну», пишет Life.ru.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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