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МИД РФ: накачка Украины дальнобойными системами расширит географию спецоперации России

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Накачка Украины дальнобойными системами вооружений со стороны западных союзников может привести к расширению географических задач российской спецоперации по защите Донбасса, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в субботу, 13 августа.

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«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дарчиев добавил, что миллиардные вливания в военную помощь Украине на ход спецоперации существенно не влияют.

«Ее цели и задачи будут реализованы. А вот риски для безопасности мирового сообщества, связанные с расползанием передаваемых Вооруженным силам Украины вооружений по черным и серым оружейным рынкам, вполне реальные», — предупредил он.

Дипломат подчеркнул, что продолжающаяся накачка националистических формирований американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, «продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».

Как ранее говорил Дарчиев, влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон всё больше становится стороной конфликта на Украине и в Донбассе. На это же обращал внимание глава МИД России Сергей Лавров, отмечая, что западные страны не дадут Киеву найти дипломатический выход из конфликта с Россией. Американцы будут решать сами, достаточно ли они «посеяли хаоса», напомнила «Газета.Ru».

10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен 8 августа отметил: в Вашингтоне верят, что ситуация на Украине может быть разрешена путем дипломатических методов воздействия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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