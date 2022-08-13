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Минобороны РФ объявило о нежелании военнопленных возвращаться на Украину

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Некоторые украинские военнопленные по-прежнему не хотят возвращаться в армию своей страны и принимают для себя решение «остаться на территории, подконтрольной Российской Федерации». Об этом 13 августа рассказали в Министерстве обороны РФ.

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В сообщении говорится, что о желании остаться в России, в частности, сообщили бывшие украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, а также десантно-штурмовых и сухопутных войск.

«Попавшие в плен украинцы добровольно сложили оружие. Они заявили, что отказываются от обмена, не желают возвращаться на Украину, так как не хотят вновь оказаться на передовой и стать «пушечным мясом», — указали в военном ведомстве РФ.

При этом пленные отмечают, что они удовлетворены условиями содержания в России и им всем предоставлено трехразовое горячее питание, выдана новая одежда, а медиками оказывается вся необходимая и своевременная помощь. Пленные украинские военнослужащие также имеют возможность посещать церковь и говорить по телефону со своими родственниками.

Ранее в субботу сложившие оружие военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, почему сдались в плен и больше не хотят воевать на стороне Киева. Матрос ВСУ Богдан Малыш заявил, что воевать против своих же братьев у него нет желания. Военный заявил, что не хочет «воевать против людей». А бывший служащий 25-й десантной штурмовой бригады Виталий Деревянкин сообщил, что негативно относится к властям Украины.

В свою очередь, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил «Известиям», что военнослужащие ВСУ не получают жалованья и сталкиваются с нехваткой оружия, даже несмотря на всестороннюю поддержку Запада, из-за банального воровства, которое процветает в рядах украинского командования.

В конце июня репортер CBC News Нил Хауэр в своей статье рассказал о том, как руководство Украины предало своих солдат на восточном фланге в Донбассе и оставило умирать. По словам военнослужащих, несмотря на поставки тысяч единиц западной военной техники, никто из них ее так и не увидел.

12 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что матери украинских военнопленных стали обращаться с просьбами в ее комитет не возвращать их сыновей на Украину, потому что они считают, что дома бойцов либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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