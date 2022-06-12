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Матери пленных военных ВСУ попросили не возвращать сыновей на Украину
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Матери пленных военных ВСУ попросили не возвращать сыновей на Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Матери украинских военнопленных стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину. Об этом в воскресенье, 12 июня, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Она пояснила, что проводила в Севастополе прием украинских пленных, большинство из них просили сообщить об их судьбе их семьям.

«Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать [на Украину] их сыновей, потому что они считают, что они (бойцы. — Ред.) либо будут заново отправлены на фронт, либо будут подвергнуты репрессиям», — сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, таким образом появляется новая категория обращений, связанных с военной темой.

1 июня пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богданчук позвонил своей матери и рассказал, как к нему относятся российские солдаты. Он подчеркнул, что был принят хорошо. Также пленный отметил, что российские военные покормили его и сказали, что отпустят домой, когда спецоперация РФ по защите Донбасса закончится.

8 мая один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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