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Пленный боец ВСУ рассказал матери об отношении к нему российских военных

Пленный боец ВСУ рассказал матери, что российские военные относятся к нему хорошо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богданчук позвонил матери и рассказал, как к нему относятся российские солдаты.

«Я сдался российским военным <...> меня приняли хорошо <...>. У меня ноги были мокрые, они (российские военные. — Ред.) мне дали чистые кроссовки и сказали, что я молодец, что пришел и сдался. Сказали, что завтра переведут к остальным пленным, но там связи не будет», — сказал он.

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Боец ВСУ отметил, что в плену к нему относятся хорошо, причем отметил, что сам «не ожидал такой доброты».

«Наши отправили нас на убой, как мясо. А тут люди другие. Покормили. Сказали, что отпустят домой, когда <спецоперация РФ по защите Донбасса> закончится», — заключил Богданчук.

8 мая один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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