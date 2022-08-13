Донецкие Пески перешли под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации 13 августа

Текстовая трансляция







Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что "Газпром" начал дополнительные поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.



Украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.



Вооруженные силы Украины не обстреливают территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) уже шестой день. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live".



Почти 30 школьников из Луганской Народной Республики (ЛНР) приехали в Омск для участия в третьей Университетской профильной образовательной смене, в ходе которой их познакомят с историей и культурой России. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Омской области.



Мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.



Украинские войска за 1 час 20 минут обстреляли Байрак, Зайцево (южное), Гольмовский, Новобахмутовку и Старомихайловку, выпущено 31 мина калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.



Жители Рубежного в Луганской Народной Республики (ЛНР) освобожденного в мае, испытывают проблемы в связи с отсутствием воды и электричества, передает корр. ТАСС, который пообщался с горожанами.











Минобороны РФ заявило об уничтожении более 270 украинских военных на территории ДНР.



В Белгороде завершили ремонт всех автомобилей, получивших повреждения при обстреле 3 июля со стороны Украины, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "После ракетного удара ВСУ 3 июля по жилому району Белгорода были повреждены 47 автомобилей. Сегодня завершили ремонт последней машины. Рад, что удалось выполнить обещания перед жителями пострадавших домов", - написал Гладков в своем телеграм-канале.



Российские войска с начала спецоперации уничтожили более 9150 единиц украинской авто и бронетехники, сообщило в субботу Минобороны РФ.



Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в Николаевской и Харьковской областях, а также четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.



Сорок мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР), наступив на мины "Лепесток", которые с 28 июля регулярно сбрасывают на города республики Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.



Украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения устроили ДТП в Вене, после которого пытались скрыться от полиции, сообщает газета Kronen Zeitung.



Сложивший оружие украинский военный заявил в видео Минобороны РФ, что не хочет возвращаться в ходе обмена военнопленными на Украину, так как у этой страны "нет будущего" с нынешними властями и коррупцией.



Мирная жительница ранена в Куйбышевском районе Донецка при срабатывании противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР.



Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Более 21 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за сутки пересекли границу с Россией в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе областного пограничного управления ФСБ.



Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил против посредничества Берлина в ситуации вокруг Украины.



Горловский поселок Гольмовский обесточен из-за обстрелов со стороны украинских войск, без света остались 3,5 тысячи абонентов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.



Министерство обороны России сообщило, что пленные украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск «приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой».



Рестрикции в отношении Москвы не работают, российская экономика уверенно держит удар. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. "Нынешняя американская администрация сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции, которые объявляются то "калечащими", то "адскими", но по большому счету не работают. "Разорвать в клочья" нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается", - подчеркнул дипломат.



Федеральной резервной системе следует продолжать повышение ключевой процентной ставки до тех пор, пока данные не укажут на устойчивое замедление инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин.



Два мирных жителя ранены при обстрелах Куйбышевского района Донецка и села Старомайорское, сообщили в штабе обороны ДНР. "Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По улице Заднепровской ранен мирный житель 1974 года рождения... Украинские боевики с позиций в Нетайлово нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району города. В результате обстрела ранение получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.



Два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией Thoe ("Фоу") и Fulmar S ("Фульмар-С"), вышедшие из украинских портов в субботу утром, по состоянию на 11:20 мск покинули территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic ("Марин трафик").







Основа для нормализации отношений России и США может появиться при уважении американцами национальных интересов Москвы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.



Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведут к расширению географических задач спецоперации России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. "Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", - сказал он.



Украинские войска за 5 минут выпустили по Донецку 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Месячные показатели устойчивой ценовой динамики (медиана, индекс цен без наиболее волатильных компонентов) в июле остались на уровне июня после быстрого снижения в предыдущие три месяца, что может указывать на затухание дезинфляционных эффектов ценовой коррекции после их всплеска, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.



Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) собрали 1 млн тонн ранних зерновых и зернобобвых культур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.



Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.



Движение одного из троллейбусных маршрутов Куйбышевского района Донецка приостановлено из-за обстрелов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке ДОК – ул. Горная в Куйбышевском районе Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.



Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, одну радиолокационную систему и 2 бронетранспортера, сообщает Народная милиция ДНР.



Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) 55 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.



Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в этом сезоне сразу на 6,5 млн тонн, до рекордных 88 млн тонн, следует из августовского обзора ведомства. Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду повышена на 2 млн тонн, до 42 млн тонн.



Вашингтон во избежание поражения должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.



Россияне, имеющие шенгенскую визу, не смогут попасть в Эстонию с 18 августа. Запрет утвердило правительство страны.



Каждый запуск американских ракет HIMARS по освобожденным территориям контролируется на уровне чуть ли не правительства США, сообщил в субботу ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Услуги связи российского сотового оператора "МирТелеком" стали доступны для абонентов во всех освобожденных районах Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона.



Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена включить с 1 января 2023 года в обновленный перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Канаду и два офшора Великобритании - Каймановы острова и остров Мэн.



Четверо мирных жителей пострадали в результате обстрела оптового рынка в Горловке в ДНР, сообщил глава администрации города Иван Приходько.По его словам, обстрел велся с позиций украинский военных.







Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 50 раз. Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).







США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.



Один горнорабочий погиб и один пострадал в результате обрушения породы при добыче угля в шахте "Криничанская" в Луганской Народной Республике, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС по региону.











Мины "Лепесток" обнаружены в поселке Зайцево под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил мэр Горловки Иван Приходько.







Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправлено подвергают обстрелам школы и другие социальные объекты в Снигиревке Николаевской области. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал глава военно-гражданской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.











Три мирных жителя погибли и одиннадцать получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с украинской стороны. Об этом в субботу сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.



Большие очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на отдельных переходах составит более суток, отмечены в субботу на границе Литвы с Белоруссией, на переходах в Калининградскую область РФ очередей нет. Как свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, всего на границе с Белоруссией скопилось 940 фур.



Украинские войска утром обстреляли Макеевку и Донецк, за пять минут выпустили 13 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.



Обстрелы украинскими силами Запорожской АЭС рано или поздно приведут к катастрофе, если их не остановить. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.



В случае утечки радиации на Запорожской АЭС придется снова перекрыть Северо-Крымский канал, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.



Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС имеют цель обесточить ее, это чревато серьезными последствиями. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Об этом в субботу сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Власти Соединенных Штатов обеспокоены тем, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) может предъявить обвинения гражданину Хорватии, трем подданным Великобритании и подданному Швеции, входившим в состав националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ) и других вооруженных формирований Украины. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в "Твиттере".



Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили гуманитарную помощь жителям районов Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в субботу.Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.



Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), которое находится в хранилищах на территории Запорожской АЭС, можно вывезти из-под обстрелов и даже транспортировать в Россию при наличии соответствующего транспорта, рассказал ТАСС заместитель проректора по науке и трансферу технологий Томского политехнического университета Евгений Беспала, который специализируется в том числе на физике плазмы и атомной энергетике.



Российские рестораны заменяют импортную рыбу и морепродукты на отечественные, однако отмечают резкий рост цен на такую продукцию - местами подорожание составило 40-50%, рассказали РИА Новости представители отрасли.



Корреспондент и оператор "Известий", которые были задержаны в Эстонии, вернулись в Россию, сообщается в Telegram-канале издания. Вечером в пятницу издание сообщало, что корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют - неизвестно. Отмечалось, что журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. "Журналисты "Известий" Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев вернулись в Россию", - говорится в сообщении.



США сообщило о переброске в Европу элитной дивизии «Кричащие орлы».Военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщило в Twitter американское представительство в Североатлантическом альянсе.



Украинские войска в 4.45 обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Обстрелов со стороны украинских войск по населенным пунктам Луганской Народной Республики за истекшие сутки не зафиксировано, сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.



Fitch и S&P сочли реструктуризацию долга Украины «равнозначной дефолту». Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.



Сухогруз Thoe ("Фоу"), перевозящий семена подсолнуха под флагом Маршалловых Островов, вышел из украинского порта Черноморск и движется в сторону Турции. Об этом в субботу свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic ("Марин трафик").По состоянию на 07:35 мск судно находится в 2 морских милях от берега Украины. Thoe с 2,9 тыс. семян подсолнуха на борту направляется в турецкий порт Текирдаг.



Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Николаевской области Юрия Барбашова представили местным жителям, передает с места событий корр. ТАСС.9 августа сообщалось, что освобожденные территории Николаевской области, в том числе Снигиревский район, планируется присоединить к Херсонской области.



Жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи линии боевого соприкосновения, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Снигиревского района Юрий Барбашов.