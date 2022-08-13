Арестованный «скопинский маньяк» просил отпустить его под залог

Известный как «скопинский маньяк» Виктор Мохов пытался убедить суд отпустить его под залог в рамках заседания по избранию в отношении него меры пресечения, о чем стало известно в пятницу, 12 августа.

Во время заседания он сидел не на скамье подсудимых, а рядом с трибуной, чему очень удивился.

Во время заседания на вопросы суда он отвечал неохотно, неразборчиво и жаловался на плохой слух. Это продолжалось до тех пор, пока речь не зашла о возможности избрания Мохову меры пресечения в виде внесения залога, о которой Мохов начал ходатайствовать.

Следователи выступили против подобной меры и вместо этого предложили назначить Мохову домашний арест. Суд согласился с доводами следствия, так как Мохов до этого неоднократно нарушал правила административного надзора и другие судебные запреты.

Теперь, после окончания срока административного ареста, ему на два месяца будет запрещено выходить из дома, общаться с фигурантами дела, а также пользоваться телефоном и Интернетом.

Дело против Виктора Мохова было возбуждено 10 августа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

По версии следователей, 2 августа собравшиеся в доме у Мохова устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. Мохов признался, что помог спрятать труп.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.