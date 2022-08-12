«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест

Скопинский районный суд Рязанской области в пятницу, 12 августа, арестовал до 7 октября Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк».

Мохов проходит подозреваемым по уголовному делу о сокрытии факта убийства, произошедшего в его доме.

Дело возбудили 10 августа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

Накануне СК РФ обнародовал видеозапись допроса «скопинского маньяка».

По версии следователей, 2 августа собравшиеся в доме у Мохова устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. Мохов признался, что помог спрятать труп.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.