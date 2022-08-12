Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ ждет возвращения потенциального темпа роста экономики в 2025 году
Мир
Суд Берлина подтвердил получение иска Шредера
Мир
В киевских школах решили полностью отказаться от русского языка
Экономика
Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США
Мир
Батальон ВСУ в полном составе самовольно покинул боевые позиции
Культура
За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов
Мир
Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Мир
ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара
Мир
В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов
Наука
Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скопинский районный суд Рязанской области в пятницу, 12 августа, арестовал до 7 октября Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк».

Погиблое место: что ждет «скопинского маньяка» за сокрытие убийства
Виктор Мохов сознался в новом преступлении — оно случилось в ходе пьяного конфликта из-за гуся

Мохов проходит подозреваемым по уголовному делу о сокрытии факта убийства, произошедшего в его доме.

Дело возбудили 10 августа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

Накануне СК РФ обнародовал видеозапись допроса «скопинского маньяка».

По версии следователей, 2 августа собравшиеся в доме у Мохова устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. Мохов признался, что помог спрятать труп.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022