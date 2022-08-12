WSJ узнала о проблемах Киева с выплатами военным

Украинские власти с большим трудом находят финансы для выплаты заработной платы военным вооруженных сил Украины (ВСУ). Причиной этому служит разрыв между расходами на оборону и сокращением налоговых поступлений, передает в пятницу, 12 августа, The Wall Street Journal (WSJ).

Нехватка финансов вынуждает ЦБ Украины постоянно печатать новые деньги, что приводит к инфляции и ослаблению курса гривны. При этом уровень налоговых поступлений способен покрыть только 40% госрасходов.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — процитировала газета главу минфина Украины Сергея Марченко.

11 августа лидер государства Владимир Зеленский заявил, что стране нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.

2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от ЕС, общий объем составил €1 млрд.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС.

В свою очередь, заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква указал на то, что дополнительная финансовая поддержка блокируется правительством Германии.