США не указывают Украине, как вести боевые действия с Россией. Об этом 12 августа заявил высокопоставленный представитель министерства обороны.

«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться. США предоставляют Украине необходимые ей средства обороны, однако непосредственно цели для ударов определяет исключительно Киев», — приводит «РИА Новости» слова военного.

2 августа представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что перед ударами реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS Киев консультируется с Вашингтоном. По его словам, удары могут быть отменены, если «американцев не устроит намеченная цель». При этом он утверждает, что должностные лица США не предоставляют непосредственную информацию для наведения.

20 июля начальник отдела космических операций США Джон Рэймонд сообщил, что коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что космические технологии важны для точного целеуказания с помощью оружия с GPS-наведением или спутникового наблюдения и разведки.

В июне Дмитрий Рогозин, возглавлявший на тот момент «Роскосмос», рассказал, что частные компании Соединенных Штатов Америки собирают сведения визуального и радиолокационного характера, чтобы затем передать информацию Украине для наведения ракет. По его словам, мир западной космонавтики «идет в сторону к войне».

В мае пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кармянков сообщил, что спутники Starlink предоставляли доступ в интернет для ВСУ в Мариуполе. Пленный рассказал, что военнослужащие общались с близкими. Связь с командованием осуществлялась через спутники.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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