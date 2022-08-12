Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе

Пекин благодарен Москве за поддержку и четко выраженную позицию по поводу визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань и готов в дальнейшем совместно отстаивать мировой порядок. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Будучи нашим партнером всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху, Россия всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность, территориальная целостность, развитие», — пояснил посол в беседе с «РИА Новости».

Он также обратил внимание на резкое заявление российского Министерства иностранных дел, назвавшего «вопиющей провокацией» визит Пелоси на Тайвань, а также единство во мнении правительства, Федерального Собрания, ученых, СМИ и членов партий в данном вопросе.

Россия в ключевой для Китая момент, по словам Ханьхуэя, выступила в защиту справедливости, что показало «высокий уровень стратегического взаимодоверия» между странами.

10 августа бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) заявила, что визит Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия. Тогда же Чжан Ханьхуэй указал на невозможность со стороны Пекина допустить ситуацию, при которой вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладают «законы джунглей».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.