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Правда субъектов: в Совфеде увидели риск роста цен на топливо в регионах

Где и насколько могут подорожать бензин и дизель в сентябре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Совете Федерации увидели риск подорожания бензина и дизеля в регионах России. Причиной может стать прекращение субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров. Бизнес утверждает, что уже в сентябре цена топлива может вырасти на 3–4%. Субсидия в 9,8 млрд рублей, которая действовала до июля, компенсировала затраты РЖД на перевозку бензина и дизеля. Таким образом, АЗС могли экономить на оплате монополисту за доставку груза. С июня ж/д тарифы выросли на 11% и, соответственно, увеличились затраты заправщиков на логистику. Несмотря на то что в Минэнерго не ожидают роста цен, совместно с Минфином ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок топлива, сказали «Известиям» в ведомстве.

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На повышение

В 2022 году на субсидию в федеральном бюджете было заложено 9,8 млрд рублей, писали СМИ. Этими средствами оплачивались издержки РЖД по перевозке топлива в ДФО, что позволяло владельцам АЗС экономить на оплате доставки грузов. Скидка на перевозку одной тонны топлива составляла до 4 тыс. рублей. Но в июле владельцы заправок получили от РЖД уведомления, что средства субсидии закончились и льгот на перевозку больше нет (документ есть у «Известий»).

Большие расстояния и высокая стоимость доставки топлива вели к повышению цен на бензин и дизтопливо в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке относительно Центральной России — инициированная Минэнерго мера по субсидированию ж/д тарифа помогла снизить стоимость топлива в этих регионах, пояснил заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Правда субъектов
поезд
Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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— Исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Необходимо выделить дополнительные средств на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо, — сказал Юрий Федоров.

По словам сенаторов, в случае отказа в выделении необходимых ресурсов на эти цели в Совфеде будут инициировать рассмотрение этого вопроса в период осенней парламентской сессии с приглашением представителей Минфина и Минэнерго.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена бензина Аи-92 с середины июля по 12 августа выросла примерно с 38 тыс. рублей до 47,5 тыс. за тонну, а Аи-95 — с 43 тыс. до 54 тыс. рублей за тонну. На 3 августа 2022 года стоимость летнего дизельного топлива достигла исторического рекорда — 57,46 тыс. рублей за тонну. По состоянию на 12 августа она оставалась в районе 57 тыс. рублей за тонну. Но в рознице на АЗС же существенного изменения тарифов за этот период не наблюдалось.

По словам коммерческого директора сети АЗС Benzo Анны Моисеенко, рост цен на бирже связан с традиционным увеличением спроса в августе и повышенной туристической активностью.

Правда субъектов
Камчатка
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Цены и ресурсы

С июня ж/д тарифы на грузоперевозки выросли на 11%, так что сейчас у заправщиков затрат на логистику стало больше, чем до введения льгот, сказал «Известиям» глава Приморского топливного союза (входит в Российский топливный союз) Владимир Чирсков. Если субсидии на перевозки не вернут, это поспособствует росту цен на АЗС, согласен он.

Уже в начале сентября подорожание топлива может составить 3–4%, сказал «Известям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Владелец заправки ранее мог экономить более миллиона рублей в месяц благодаря субсидии, теперь эти суммы бизнесу придется компенсировать повышением цен, заключил он.

Особенно подвержены этому субъекты ДФО, которые географически дальше всех от НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. К таким относятся Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Республика Саха (Якутия). Помимо этих областей уязвима и Сахалинская область, которая находится хоть и недалеко от Хабаровского НПЗ, но не имеет сухопутной границы с ДФО.

Правда субъектов
нпз

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод

Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
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Как это может сказаться на цене и потреблении топлива в стране

На Дальнем Востоке исторически не хватает собственных мощностей по нефтепереработке, из-за чего около половины топлива в регион ввозится из других субъектов, отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В результате из-за дополнительных затрат на логистику цены в ДФО хронически были выше, чем, например, в центральных регионах страны, а субсидии как раз и были направлены на сглаживание этой разницы.

— В случае прекращения субсидирования ж/д перевозок топлива в ДФО его подорожание на 3–4% выглядит реалистичным, так как даже без этого фактора на АЗС начинают давить оптовые цены, которые восстановились после снижения весной, — сказал эксперт.

Но в Минэнерго считают, что объективных причин для роста розничных цен на топливо в ДФО нет.

— На данный момент АЗС сформировали валовую оптово-розничную маржу, которая в несколько раз выше уровня аналогичного периода 2021 года. При этом внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, — сказали «Известиям» в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на это, совместно с Минфином ведется работа, направленная на возобновление субсидирования перевозок в дальнейшем. В Минфине на запрос «Известий» не ответили, в РЖД от комментариев отказались.

Правда субъектов
азс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В конце июля замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что выплаты субсидий для перевозки топлива могут осуществляться из резервного фонда правительства, но пока решения нет.

С учетом роста биржевых цен и прекращения субсидирования перевозок топлива АЗС уже находятся близко к нижней границе рентабельности, но пока не меняют ценники в рознице, отметила Анна Моисеенко. Ситуация в сентября может поменяться, но наличие субсидии могло бы обеспечить стабильность цен на топливном рынке, добавила она.

Отсутствие субсидий для ж/д перевозок топлива отразится в первую очередь на ценах в ДФО, так как поставки туда увеличатся в стоимости, отметил Владимир Чернов. Но в целом на топливный рынок заметного влияния не окажет, так как увеличивается именно стоимость перевозки, а не самого топлива.

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