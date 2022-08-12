Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес
Германская компания по производству кофеTchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Об этом 12 августа сообщил «Коммерсант».
Компания, перешедшая к российским управленцам, до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.
Один из текущих вариантов — марка Gold.
Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. По данным издания, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.
«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области. Часть продукции импортировалась с иностранных площадок Tchibo GmbH. Сделка по продаже бизнеса прошла в июле.
8 августа стало известно, что шведская компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, планирует продать свой бизнес в России ООО «Итон Инвестментс». Сумма сделки составляет €1.
26 июля компания сообщила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России.
В августе стало известно, что рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut в России ожидает ребрендинг. Права собственности переданы российскому оператору, после этого компания полностью покинет российский рынок.
Также в августе сообщалось, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. О намерении продать бизнес в РФ Heineken заявил 28 марта.
С конца февраля ряд зарубежных компаний и банков объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран из-за спецоперации по защите Донбасса, проводимой РФ.
Обстановка в регионе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»