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Производитель кофе Tchibo продал российский бизнес

«Коммерсант» узнал о продаже производителем кофе Tchibo российского бизнеса
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Фото: Global Look Press/Alexander Pohl via www.imago-ima
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Германская компания по производству кофеTchibo GmbH вышла из российского бизнеса. Об этом 12 августа сообщил «Коммерсант».

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Компания, перешедшая к российским управленцам, до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.

Один из текущих вариантов — марка Gold.

Новым собственником бизнеса стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского. По данным издания, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.

«Чибо СНГ» выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области. Часть продукции импортировалась с иностранных площадок Tchibo GmbH. Сделка по продаже бизнеса прошла в июле.

8 августа стало известно, что шведская компания Tetra Pak, занимающаяся производством упаковки, планирует продать свой бизнес в России ООО «Итон Инвестментс». Сумма сделки составляет €1.

26 июля компания сообщила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России.

В августе стало известно, что рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut в России ожидает ребрендинг. Права собственности переданы российскому оператору, после этого компания полностью покинет российский рынок.

Также в августе сообщалось, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken намерен достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. О намерении продать бизнес в РФ Heineken заявил 28 марта.

С конца февраля ряд зарубежных компаний и банков объявил об уходе или приостановке деятельности в России на фоне санкций западных стран из-за спецоперации по защите Донбасса, проводимой РФ.

Обстановка в регионе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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