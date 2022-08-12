Отряды ВСУ бегут с позиций в Нагорном в ЛНР
Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают свои позиции в округе населенного пункта Нагорное и движутся в сторону Соледара. Об этом 12 августа в своем Telegram-канале рассказал офицер второго корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колон по направлению Соледар. Украинские подразделения покидают позиции забирая с собой вооружение и военную технику», — сообщил он.
Ранее, 10 августа, заместитель командующего первого корпуса НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что союзные силы пересекли черту городов Соледар и Артемовск. Басурин уточнил, что тактика ведения боев в ходе спецоперации изменилась из-за уменьшения численности украинских войск.
В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод Knauf в Соледаре полностью зачищен от украинских войск.
9 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск.
Ранее, 4 августа, официальный представитель Минобороны доложил, что в результате активных наступательных действий союзных сил в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ покинули позиции, утратив боеспособность из-за больших потерь.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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