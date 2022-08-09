В Минобороны РФ рассказали о разгроме украинского батальона

В результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск. Об этом сообщил 9 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции, добавил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил, в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области был уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что ВС России уничтожили в районе Харькова пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Было ликвидировано до 150 военнослужащих, а также 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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