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Кадыров сообщил о полной зачистке от националистов завода Knauf в Соледаре

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Завод Knauf в Соледаре полностью зачищен от украинских националистов, заявил 10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре. И.о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов докладывает, что территория предприятия зачищена. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf.

В тот же день стало известно, что подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода, пишет «Газета.ru».

В Минобороны РФ сообщили, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск.

В ведомстве отметили, что украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, а оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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