Кадыров сообщил о полной зачистке от националистов завода Knauf в Соледаре
Завод Knauf в Соледаре полностью зачищен от украинских националистов, заявил 10 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод Knauf в Соледаре. И.о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед «Комбат» Сайдарханов докладывает, что территория предприятия зачищена. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью владеет ситуацией на территории завода Knauf.
В тот же день стало известно, что подразделения 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР взяли под контроль территорию завода, пишет «Газета.ru».
В Минобороны РФ сообщили, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск.
В ведомстве отметили, что украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, а оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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