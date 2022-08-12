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ВСУ обстреляли химический завод «Стирол», на территории начался пожар. Онлайн спецоперации 12 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Россия призвала миссию МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС как можно скорее после обстрела предприятия украинской артиллерией. Москва подчеркивает, что если на электростанции произойдет катастрофа, ответственность за это ляжет на западных покровителей Киева. Тем временем в Финляндии власти предложили остановить строительство скоростной магистрали в Россию, Эстония запретила въезд в страну россиянам с шенгеном, выданным республикой, а Латвия объявила Москву спонсором терроризма. В Европарламенте считают, что Польша и Прибалтика могут помешать смягчить санкции против России. Что происходит на Украине, в России и в мире 12 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 18:06
Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине — Верховная рада.
Сегодня, 18:02
Контрактники из Орловской области, участвующие в спецоперации, смогут получить кредитные каникулы в Сбербанке — губернатор региона Андрей Клычков.
Сегодня, 17:37
Минфин России прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния за счет юаня, рупии, турецкой лиры и других валют «дружественных» стран.
Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:16
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в эфире «Россия-24», что ЕГЭ станет обязательным на контролируемых Россией территориях Украины через пять лет. В школах, по словам Кравцова, будет три типа расписания: первый приближен к российской программе образования, второй подразумевает изучение украинского языка как родного, а третий — как факультативного.
Сегодня, 17:08
МИД России: Москва даст Черногории соответствующий ответ на высылку российского дипломата.
Сегодня, 16:54
Энергетический кризис в Европе привел к рекордному росту цен на электричество — Bloomberg. По его данным, многие домохозяйства с трудом оплачивают счета. Рост расходов электроэнергии вызвала жара в Европе и перебои поставок российского газа. Также на ситуацию повлияло снижение уровня воды в реке Рейн. Это привело к уменьшению объемов водохранилищ и снижению добываемой энергии.
Сегодня, 16:45
Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата.
Сегодня, 16:39
ВСУ пять раз за день обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии калибра 155 мм натовского стандарта, сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Сегодня, 16:26
Новая модель реактивного сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma может выпускаться на заводе, который турецкая компания Baykar Makina строит на Украине — генеральный директор компании Халук Байрактар.
Сегодня, 16:02
Cотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы на границах РФ, примыкающих к Донбассу и зоне военной операции, за два, следует из указа Путина.
Сегодня, 15:57
В ДНР считают, что, обстреливая Запорожскую АЭС, Киев добивается ввода на Украину миротворцев.
Сегодня, 15:48
Глава МИД Чехии предложит коллегам по ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян на встрече в конце августа, сообщает Agence France-Presse.
Сегодня, 15:40
Система противовоздушной обороны вокруг Запорожской АЭС усилена из-за постоянных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 12 августа власти региона.
Сегодня, 15:37
Жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и госномера с новым кодом региона 184 — МВД РФ.
Сегодня, 15:32
Украинские военные снова атаковали Новую Каховку в Херсонской области, целясь по Каховской ГЭС. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. «В целом ракетная атака отражена. Попадания были, но они не критичны», — цитирует Стремоусова «РИА Новости».
Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:25
В ДНР сообщили о смерти мужчины в результате обстрела Донецка.
Сегодня, 15:24
Еврокомиссия решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции сроком на пять лет.
Сегодня, 15:19
Ростех в связи с СВО увеличит на 40% гособоронзаказ. Акцент делается на беспилотники и бронетехнику.
Сегодня, 15:11
В Мариуполе восстановили доступ к интернету для 2,7 тыс. абонентов, рассказали в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.
Сегодня, 15:10
Верховный суд ДНР 15 августа рассмотрит уголовное дело подданных Великобритании, Швеции и граждан Хорватии, воевавших на стороне Украины — «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сегодня, 14:52
СБУ раскрыла группу людей, помогавших призывникам бежать в подконтрольную России часть Запорожской области, сообщили власти подконтрольной Киеву части. Организатором был житель освобожденного Мелитополя, который вывозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов, подготовив для каждого «легенду» о родственниках. То же самое выявили в Харьковской области — там военнообязанных украинцев переправляли в Россию.
Сегодня, 14:49
Боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон снимет фильм о жителях Донбасса и преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Будущий проект получил название «За восемь лет до».
Сегодня, 14:27
Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) может быть разблокирован в России, если изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам, считает замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Сегодня, 14:10
Этой осенью и зимой в Германии вступят в силу более строгие правила энергосбережения, согласно которым среди прочего общественные здания должны отапливаться максимум до 19 градусов Цельсия, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Сегодня, 13:51
Более 100 шахтеров, которые были заблокированы на шахте им. Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщили в Минугля ДНР.
Сегодня, 13:31
Школы Киева приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета, сообщает Постоянная комиссия по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета. «В школах Киева на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке и нет изучения русского языка как предмета или факультативно», — указано в публикации.
Сегодня, 13:15
Главное из брифинга Минобороны: 🔸 В районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2000 человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. 🔸 В населенных пунктах Опытное и Невельское в ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности. 🔸 Личный состав 23-го батальона бригады самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы. 🔸 ВКС России ударом по пункту дислокации 28-й мехбригады ВСУ в Николаевской области уничтожили до 100 боевиков и 9 единиц техники. 🔸 При огневых ударах ВС РФ потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%. 🔸 При огневых ударах ВС РФ потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%. 🔸 ВКС России уничтожили поставленную Киеву РЛС контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США. 🔸 В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО "Град" в ДНР и Херсонской области. 🔸 Поражены 2 артиллерийских взвода орудий "Акация" и 4 взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР. 🔸 Средства ПВО РФ уничтожили 5 украинских БЛА, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и 4 снаряда РСЗО "Ольха".
Сегодня, 13:00
На Украину доставили новую партию реактивных систем залпового огня M270 из Великобритании. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников. «Скоро прибудут новые "подарки"», — заявил он в своем Twitter.
Сегодня, 12:39
ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2025 год на уровне 5-6%. Регулятор намерен снизить годовую инфляцию к 4% в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем.
Сегодня, 12:17
В Германии изучают возможность продолжить использование трех АЭС для производства электричества, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц. По плану их должны отключить от сети 31 декабря 2022 года, но газовый кризис заставляет власти страны с этим помедлить.
Сегодня, 12:01
В Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур и Вороная, которые они намерены взорвать и обвинить российские ВС в неизбирательных ударах по транспортной инфраструктуре, сообщает СКР.
Сегодня, 11:43
Решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, создает абсурдную ситуацию. Об этом заявила депутат Европарламента Яна Тоом. «Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — поделилась мнением евродепутат.
Сегодня, 11:30
Один из снарядов ВСУ упал в 10 метрах от хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС при вчерашнем обстреле.
Сегодня, 11:16
«Обстрелы Запорожской АЭС привели к тому, что нагрузки минимальные, скоро Украина не будет получать ничего, мы будем спасать АЭС, консервировать», — сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 11:01
Оплата за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба» поступила в банк, для возобновления поставок в Чехию необходимо подтверждение «Укртранснафты», сообщили в «Транснефти».
Сегодня, 10:47
Уровень радиации на Запорожской АЭС в норме, работа реакторов в результате обстрела ВСУ не нарушена, сообщают власти региона. Они уже установили причастных к атаке.
Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:14
Шахта имени Засядько в Донецке снова обесточена, сообщают в ДНР. Под землей находятся 109 человек.
Сегодня, 10:01
Четвертый производитель кофе в мире немецкая Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Перешедшая к местному топ-менеджменту компания до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но затем будет вынуждена разработать новую марку.
Сегодня, 09:45
Украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона. Пострадавших нет.
Сегодня, 09:33
Киев призывает Вашингтон внести в санкционные списки все частные российские банки. Соответствующий запрос американскому минфину передала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Сегодня, 09:15
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются воевать на стороне украинской армии и избегают местной территориальной обороны, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Запорожская область сейчас освобождена более чем на 70%.
Сегодня, 09:01
СБУ зафиксировала раскрытие информации о планах украинской армии в интервью высокопоставленного военного, ведется следствие. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, утечка такой информации срывает планы Киева.
Сегодня, 08:36
Два судна с зерном вышли из портов Украины, говорится в сообщении, размещенном на странице Минобороны Турции в Twitter. Sormovskiy и Star Laura направятся в Текирдаг и Иран соответственно.
Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:29
Минторг Финляндии предложил остановить строительство скоростной магистрали в Россию.
Сегодня, 08:28
Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа, заявил постпред при ООН Небензя. «Призываем руководство ООН и МАГАТЭ проявить свое лидерство и глобальную ответственность, и предельно четко указать на реальный источник угрозы ядерной безопасности ЗАЭС», — подчеркнул он.
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