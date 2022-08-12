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WP: Россия взяла под контроль месторождения на $12,4 трлн на Украине

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Во время спецоперации на Украине и в Донбассе под контроль РФ ушли месторождения полезных ископаемых на общую сумму в $12,4 трлн. Об этом 10 августа пишет американское издание The Washington Post.

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По информации издания, речь идет «почти о половине» стоимости ресурсов на 2209 месторождениях, сюда входит 63% залежей угля, 42% залежей металлов, 33% месторождений редкоземельных элементов, 20% месторождений природного газа, 11% месторождений нефти. Также определенная часть полезных ископаемых отошла РФ еще после присоединения Крыма. Кроме того, Украина лишилась крупных месторождений урана, золота и известняка.

Предположительно, украинская сторона может потерять доступ к 2/3 своих запасов энергоресурсов и минералов.

«Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов», — заявил газете сооснователь SecDev Роберт Магга.

2 июня глава администрации подконтрольной РФ Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Перевести в собственность региона предполагается земельные участки, природные ресурсы, стратегические объекты отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности страны по состоянию на 24 февраля этого года.

В феврале эксперты заявили, что признанные Россией Донецкая и Луганская Народные Республики обладают большим экономическим, промышленным и человеческим потенциалом. На момент фактического распада Украины в 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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