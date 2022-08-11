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Читатели Le Figaro раскритиковали объявившую Россию «спонсором терроризма» Латвию

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Фото: Global Look Press/Isai Hernandez
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Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма. Как указали в своих комментариях французы 11 августа, Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а НАТО приближается к рубежам России.

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«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» — выразил недоумение пользователь LMAA.

Француз заявил о том, что Латвия и другие страны региона живут за счет Западной Европы и тратят ее деньги на купленные в свое время дорогостоящие американские истребители F-35.

«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — добавил мужчина.

Пользователь под ником Pantxoa 1 указал Латвии на то, что США уже давно окружили Россию странами НАТО и расставили свои ракеты по всей ее границе. В свою очередь Asinus добавил, что НАТО продолжает свою работу по дестабилизации Европы: санкции оборачиваются против европейцев, а США и НАТО приносят им беду, являясь на самом деле их реальными врагами.

Новость дополняется.

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