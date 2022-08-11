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В Госдуме предрекли создание русских гетто в Латвии властями страны

Депутат Гаджиев: до создания гетто для русских властям Латвии остался один шаг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев в четверг, 11 августа, в беседе с «Известиями» оценил призыв сейма Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе.

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По его словам, решения властей Латвии — антироссийские, откровенно сегрегационные и русофобские, и они уже давно вышли за пределы здравого смысла.

«Тем самым предпринимается очередная попытка зачистить жителей собственной страны, которым Рига искусственно на протяжении трех десятков лет не давала статус граждан вопреки нормам международного права и при молчаливом согласии своих западных кукловодов. Надо понимать, что от отказа от ВНЖ «негражданам» до создания гетто для этнических русских по типу еврейских гетто фашисткой Германии властям Латвии остался всего лишь шаг», — подчеркнул Гаджиев.

Ранее в этот день парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам из-за спецоперации в Донбассе.

По словам латышского общественного деятеля Яника Кузинса, призыв латвийских властей — это дискриминация и нарушение прав человека. Как отметил житель страны, есть большая часть населения Латвии, которая не поддерживает подобные заявления.

Также в заявлении латвийского парламента Россию называют страной, спонсирующей и поддерживающей терроризм на протяжении многих лет. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера.

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