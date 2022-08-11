Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
Аналитик оценил шансы Молдавии на успешный аудит долга «Газпрому»
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Программа льготного автокредитования продлена до 1 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря 2022 года. Об этом 11 августа сообщили в Минпромторге РФ.

Поддержали спрос: известны первые результаты льготных госпрограмм
Потребители заинтересовались субсидируемыми государством автокредитами и лизингом

«Программа действует до 1 декабря 2022 года. Льготные автокредиты могут быть вновь возобновлены и после этого срока за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год», — говорится в сообщении ведомства.

Государственные программы льготного автокредитования и лизинга были возобновлены 14 июля. По их условиям субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России.

В программах могут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На них будет действовать повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

О том, что программы льготного автокредитования и лизинга заработают в июле текущего года, стало известно 4 июля.

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина по автопрому, прошедшего в конце июня, было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили: в частности, 10,2 млрд — на возобновление автокредитования, 4,9 млрд — на льготный лизинг. Главными задачами автопрома российский лидер назвал сохранение занятости, а также насыщение рынка. Также он призвал обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в текущем году.

Кроме того, Путин поручил правительству утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома до 1 сентября текущего года.

21 июня в исследовании банка «Синара» сообщалось, что каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году. Оформить потребительский кредит при этом планируют 12% граждан страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022