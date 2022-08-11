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«Известия» показали последствия удара по пивзаводу в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Масштабные разрушения и пожар стали последствиями удара украинских боевиков по пивному заводу в Донецке. Кадры с места событий 11 августа поступили «Известиям».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию 10 августа. В настоящее время на месте обстрела работают спасатели, ведется разбор металлических конструкций. Пострадали нижние этажи производственных площадей.

Также на заводе работают следователи, ведется съемка следов обстрела, изымаются обломки ракет.

После ракетного удара на территории пивного завода сгорело зерно, из которого предполагалось изготовить продукцию.

Последствия ЧП на пивоваренном заводе в Донецке, где случились пожар и утечка аммиака из-за обстрела ВСУ, были устранены утром в четверг.

Накануне на предприятии произошла утечка аммиака. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе, за которой последовало возгорание пластиковой тары и поддонов. В результате происшествия один человек погиб и еще два пострадали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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