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Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось прекратить

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Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе удалось прекратить. В МЧС Донецкой Народной Республики подтвердили, что один человек погиб, двое пострадали. Для ликвидации аварии привлечено 13 единиц техники и 51 человек, сообщает телеканал «Известия».

Ранее в Донецке произошла утечка аммиака из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Под удар попал пивоваренный завод, зона поражения составила 2 км. Власти призвали граждан не выходить на улицу и не открывать окна

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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