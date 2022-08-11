В США предложили бороться с массшутингом с помощью «умного» оружия

Проблему насилия с применением огнестрельного оружия в США можно решить с помощью «умного» оружия, которое будет оснащено сканером отпечатка пальцев. С таким предложением 10 августа выступила соучредитель американской компании LodeStar Works Джинджер Чандлер.

Чандлер полагает, что подобное персонализированное оружие поможет сделать его более безопасным и снизить рост числа смертей, связанных с применением огнестрела в стране. По ее задумке, из подобного оружия сможет стрелять только аутентифицированный пользователь. Опознавание пользователя должно происходить с помощью сканирования отпечатков пальцев.

«Что мы знаем, так это то, что если неуполномоченный человек возьмет это огнестрельное оружие в момент стресса или собирается сделать что-то быстро, он не сможет этого сделать», — приводит слова Чандлер канал ABC News.

Систему работы предохранителей Чендлер предлагает сделать трехступенчатой — разблокировка «смарт-оружия» должна происходить с помощью приложения для мобильного телефона, панели для введения пин-кода на огнестреле и сканера отпечатка пальцев.

8 августа портал Gun Violence Archive опубликовал данные, из которых следует, что начиная с января текущего года в США произошло 400 инцидентов со случаями массовой стрельбы. Подчеркивается, что только за последние выходные в различных штатах произошло семь случаев массовой стрельбы.

Один из таких инцидентов случился 19 июля в городе Гэйлсберг (штат Мичиган, США) Сотрудники правоохранительных органов следили за действиями активного стрелка, на месте также работал спецназ. Полицейские не дали комментариев насчет ситуации даже по окончании наблюдения.

18 июля вице-президент США Камала Харрис заявила, что оружия в Америке больше, чем самих американцев. При этом, по словам Харрис, темнокожие люди составляют 13% населения США, но подавляющее большинство жертв вооруженных нападений составляют именно они.

1 июня китайская газета Global Times выступила с критикой политики США в области оружия и объявила, что США несут ответственность за распространение терроризма в мировых масштабах. Проблема, по мнению обозревателей издания, заключается в том, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свободы», из-за чего в США наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками, обусловленная факторами американской культуры и «устаревшей» конституцией.