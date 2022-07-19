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Стрельба произошла в Мичигане

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Фото: TASS/EPA/AARON M. SPRECHER
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Сотрудники правоохранительных органов следят за действиями активного стрелка в городе Гэйлсберг (штат Мичиган, США), сообщает 19 июля местный телеканал WoodTV.

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На месте происшествия работает спецназ. Движение на ближайших улицах заблокировано.

Прибывшим журналистам настоятельно рекомендовали соблюдать дистанцию, выключить свет в автомобилях и на камерах.

Отмечается, что с воздуха ситуацию контролируют по меньшей мере два дрона. В свою очередь, полицейские не давали комментариев насчет ситуации даже по окончании наблюдения.

Подробности происшествия устанавливаются.

18 июля вице-президент Камала Харрис заявила, что в США количество единиц оружия превышает численность населения.

Ранее, 14 мая, 18-летний молодой человек на основе своей расовой ненависти устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), погибли 10 человек. Вывод о его расовой нетерпимости сделали следователи, так как большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

После этого 25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Как отметил до этого президент Джо Байден, в связи с участившимися случаями массовых расстрелов было необходимо пересмотреть существующие стандарты в противовес второй поправке американской Конституции.

Вторая поправка к американской Конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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