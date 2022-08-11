Пяти- и девятиэтажные новостройки в Москве стали дефицитными

В Москве только 6% квартир и апартаментов продаются в новостройках высотой до девяти этажей, некогда доминировавших в городском ландшафте российских городов. Об этом «Известиям» в четверг, 11 августа, сообщили аналитики «СМУ-6 Инвестиции».

Жилье в мало- и среднеэтажных домах сейчас можно приобрести в основном в элитном сегменте рынка, на который приходится 37% проектов со зданиями до девяти этажей. При этом пяти- и девятиэтажки обычно дороже более высоких новостроек.

В «старой» Москве застройщики реализуют 91 проект, в котором есть новостройки не выше девяти этажей, что составляет 25% от общего числа проектов (всего их 358). Примечательно, что мало- и среднеэтажные новостройки до девяти этажей проектируются в основном в элитных комплексах. Таких проектов (элитных с девятиэтажками) в Москве 34 или 37% от общего числа проектов с новостройками до 9 этажей.

С большим отрывом далее следуют бизнес- и премиум-класс, в которых есть по 16 проектов новостроек до 9 этажей (по 18% от общего числа проектов со зданиями такой этажности). В эконом-классе таких комплексов 15 (17%), а минимальный выбор новостроек до 9 этажей у потенциальных покупателей жилья комфорт-класса — десять проектов (11%).

Всего в новостройках до 9 этажей на столичном рынке девелоперы продают 2,8 тыс. квартир и апартаментов, что составляет 6% от общего объема рынка нового жилья в старой Москве (43 тыс. ед.). В основном их можно приобрести в девятиэтажных (883 помещений) и в пятиэтажных домах (670 квартир и апартаментов). В двухэтажных новостройках продается всего 17 отдельных помещений, в четырехэтажных – 225, в шестиэтажных – 434, семиэтажных – 269, восьмиэтажных – 272.

«Оптимизация издержек подталкивает застройщиков к увеличению этажности, поэтому встретить сравнительно невысотный жилой комплекс в доступном ценовом сегменте сейчас очень сложно», — отметил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Ранее, 9 августа, аналитики «Авито Недвижимости» посчитали, в каких городах активнее отреагировали на заявление о снижении льготной ипотеки до 7%. Из 15 городов, участвовавших в исследовании, спрос вырос в 11, узнали «Известия».

4 августа, стало известно, что спрос на новостройки активно восстанавливается после весеннего падения, нарушая прогнозы о его стагнации. Об этом свидетельствуют результаты исследования федеральной компании «Этажи».